Уголовное дело по факту нападения на экоактивиста завели в Башкирии

В Башкирии битами избили общественника, который занимался экологическими проблемами.

Как сообщает mkset.ru, инцидент произошел в Баймакском районе. Мужчины были вооружены битами, облачены в черную одежду и маски. Сначала пострадавший сумел отбиться и кинулся в сторону управления полиции, но по дороге третий участник нападения сломал ему обе ноги.

Врачи зафиксировали у мужчины состояние средней тяжести. Но он не стал ложиться в больницу. Ему будут помогать приезжать на прием близкие.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по факту избиения общественника полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенного группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия». Устанавливаются личности нападавших.