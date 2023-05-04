Криминал 04 мая 2023, 18:08 Уголовное дело по факту мошенничества возбудили против адвоката на Ставрополье

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Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело против адвоката и его подельников, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил сайт news.1777.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

По версии следствия, сотрудник Ставропольской краевой коллегии адвокатов в сговоре со своими знакомыми пообещал мигранту, что сможет решить вопрос о его депортации из России. За это подозреваемые потребовали 1,5 миллиона рублей.

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По данным Nation News, адвоката задержали во время передачи денег.