Криминал 09 декабря 2022, 14:52 Уголовное дело по еще одному эпизоду в отношении ховринского маньяка направили в суд Прокуратура Москвы: уголовное дело в отношении ховринского маньяка Белова направили в суд РИА «Новости»

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Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего Владимира Белова, известного как ховринский маньяк. Речь идет еще об одном убийстве, совершенном более 20 лет назад. Его дело передали в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего ранее неоднократно судимого жителя столицы Владимира Белова», — уточнили в прокуратуре.

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Белова обвинили в совершении преступления по статье УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем». Следствие выяснило, что в ночь с 6 на 7 января 2002 года мужчина с целью убийства и завладения имуществом преследовал мужчину, с которым до этого поссорился на улице.

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Маньяк дождался, пока жертва окажется в безлюдном месте, и напал на нее. Все произошло на улице Дорожной. Белов использовал деревянный брус и ударил им мужчину по голове два раза.

«После этого он забрал сумку потерпевшего, в которой находилась видеокамера, личные вещи и документы, и с места происшествия скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению», — добавили в прокуратуре.

Пострадавший скончался через несколько часов от полученной открытой черепно-мозговой травмы. Белов позже признал свою вину. За совершенные до этого убийства преступления его уже приговорили к пожизненному лишению свободы.

«По окончании ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело об убийстве мужчины на улице Дорожной направили в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей в одном из столичных СИЗО.