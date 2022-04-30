Уголовное дело по двум статьям завели против взявшего в заложники ребенка жителя Читы

Взявший в заложники трехлетнего ребенка житель Читы стал фигурантом уголовного дела по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы». Об этом сообщило ИА «Чита.Ру» со ссылкой пресс-службу МВД по Забайкальскому краю.

В ведомстве пояснили, что в полицию поступило сообщение, что в доме на Украинском бульваре вооруженный огнестрельным оружием мужчина закрылся в квартире с ребенком и отказался пускать жену.

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других специальных служб. В ходе комплекса мероприятий мужчину задержали. Это оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. Спасенного ребенка передали матери.

Момент задержания местные жители сняли на видео.

Источники агентства сообщили, что спасти ребенка удалось только после штурма квартиры с двух сторон. Одна группа правоохранителей поднялась по пожарной лестнице к квартире, а вторая спилила входную дверь.