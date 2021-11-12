Уголовное дело открыли в отношении юной матери, воспитывающей детей в антисанитарии под Петербургом

Правоохранители завели уголовное дело в Ленинградской области в отношении матери, плохо выполняющей свои родительские обязанности. Следователи обратили внимание на четверых детей из деревни Горбунки, проживающих в антисанитарных условиях.

Их матерью оказалась 22-летняя девушка, которая нигде не работает и любит выпить. Самый старший семилетний ребенок не ходит в школу, а его братья и сестры — в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Выяснилось, что мать уже несколько раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она не оформила детям необходимые документы и пособия в органе социальной защиты — у них даже не было свидетельства о рождении.

В данный момент открыто уголовное дело и начаты следственные действия. Следователи выяснят, почему должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленинградской области не обратили внимания на эту семью и не предприняли мер для того, чтобы помочь детям.