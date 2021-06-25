Уголовное дело открыли после смерти сотрудника ДПС в Новосибирской области

Следователи завели уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС при ДТП в городе Тогучин. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Речь идет о статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Следователи выяснили, что сотрудники ДПС преследовали мотоциклистов, которые отказались остановиться. Автомобиль в Тогучине занесло, он съехал в кювет и наехал на препятствия. В итоге 30-летний мужчина, находившийся на месте пассажира, погиб. Водителя госпитализировали, позже его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Известно, что мотоциклами управляли молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. При этом прав у них не было. В ближайшее время пройдут судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В ходе расследования также станет понятно, кто разрешил подросткам ездить на мотоциклах без прав.