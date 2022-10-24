Уголовное дело открыли после смертельного ДТП с участием Большовой | 360°

Криминал 24 октября 2022, 11:27 Уголовное дело открыли после смертельного ДТП с участием Большовой МВД сообщило об открытии уголовного дела после смертельного ДТП с участием Большовой РИА "Новости"

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Следователи завели уголовное дело по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла Олеся Борисенко. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Дело заведено по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.

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«Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы», — сказано в сообщении ведомства.

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Комплекс следственно-оперативных мероприятий проводится сейчас, по их результатам должны быть установлены обстоятельства случившегося и события, которые предшествовали этому.

«По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия», — добавили в МВД.

ДТП произошло поздно вечером 14 октября в Жуковском районе Калужской области. Большова ехала на Audi одна и была трезвой, но в какой-то момент наехала на Борисенко. Местная жительница скончалась еще до приезда скорой помощи. Сестра женщины заявила, что семья намерена подать в суд на актрису.