Уголовное дело открыли после смертельного ДТП с участием Большовой | 360°

24 октября 2022, 11:27
Уголовное дело открыли после смертельного ДТП с участием Большовой
МВД сообщило об открытии уголовного дела после смертельного ДТП с участием Большовой
Следователи завели уголовное дело по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла Олеся Борисенко. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.
Дело заведено по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.
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«Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы», — сказано в сообщении ведомства.
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Комплекс следственно-оперативных мероприятий проводится сейчас, по их результатам должны быть установлены обстоятельства случившегося и события, которые предшествовали этому.
«По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия», — добавили в МВД.
ДТП произошло поздно вечером 14 октября в Жуковском районе Калужской области. Большова ехала на Audi одна и была трезвой, но в какой-то момент наехала на Борисенко. Местная жительница скончалась еще до приезда скорой помощи. Сестра женщины заявила, что семья намерена подать в суд на актрису.
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