Криминал 07 июня 2023, 09:45 Уголовное дело возбудили после пропажи женщины и ее сына в Приморье СК возбудил уголовное дело после пропажи женщины и ее сына в Приморье РИА «Новости»

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Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после пропажи в регионе женщины и ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По некоторым данным, речь идет о гражданах Северной Корее.

По предварительной информации, женщина и ее 15-летний сын исчезли 4 июня 2023 года в Приморском крае.

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«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Поисковая организация «ПримПоиск» накануне сообщила, что 15-летний Пак Квон Чжу и 43-летняя Ким Кум Сун покинули консульство КНДР во Владивостоке и пропали. По данным поисковиков, мать и сын являются гражданами Северной Кореи. Об этом написало РИА «Новости».

По сведениям издания Life и Telegram-канал Baza, речь шла о супруге и сыне сотрудника северокорейского консульства во Владивостоке. Однако источник в дипломатической миссии заявил агентству, что данная информация не соответствует действительности.