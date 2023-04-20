Криминал 20 апреля 2023, 14:01 Уголовное дело открыли после гибели 6 человек в интернате Петербурга СК открыл уголовное дело после гибели 6 человек в интернате Петербурга РИА «Новости»

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Шесть человек погибли в психоневрологическом интернате Петербурга с 2022 года. По этому факту следственные органы открыли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«По результатам проведения доследственной проверки по факту размещенных в СМИ сведений о наступлении смерти постояльцев психоневрологического интерната социального обслуживания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — сказано в сообщении ведомства.

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Речь идет о психоневрологическом интернате на улице Коллонтай. По данным следствия, сотрудники учреждения плохо выполняли свои обязанности по уходу за людьми, страдающими психическими заболеваниями. В результате этого они допустили в прошлом году гибель шести совершеннолетних постояльцев.

Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося. Расследование продолжается. По данным ресурса 78.ru, речь идет о гибели взрослых людей с детским иммунитетом.