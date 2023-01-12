Криминал 12 января 2023, 11:03 Уголовное дело открыли на менеджмент Azur Air — РБК РБК: СК открыл уголовное дело в отношении сотрудников Azur Air о даче взятки Unsplash

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Следственный комитет завел уголовное дело в отношении неизвестных лиц из менджемента российской чартерной авиакомпании Azur Air. Речь идет о даче взятки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в СК РФ. Также информацию подтвердил источник, который ознакомился с материалами делами.

По данным следователей, руководство Azur Air и несколько неустановленных людей выписали путевки в Турцию бывшему начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву по цене, которая оказалась занижена на 4,7 миллиона рублей по сравнению с рыночной.

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«Против неустановленных лиц из руководства Azur Air расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Дача взятки“», — рассказал источник в СК РФ.

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Знакомый с материалами дела источник уточнил, что тур оформили через компанию «Анекс Туризм» (бренд Anex Tour — прим. ред.), организация связана с Azur Air. Собеседник отметил, что в путевку входил перелет бизнес-классом в июле 2021 года, а также проживание в премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum. Этой гостиницей владеет председатель наблюдательного совета Azur Air Серхат Кочкар.