Уголовное дело об убийстве завели после перестрелки силовиков в Чечне

По предварительным данным, между местными жителями возник конфликт, который перерос в перестрелку. В результате в центральную районную больницу с огнестрельными ранениями доставили пять человек. Двое из пострадавших скончались.

В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщил «360» осведомленный источник, все началось с того, что два пьяных брата — Шамиль и Шамхан Марзабековы, служащие в ОМОН, — пришли в кафе, где устроили дебош. Управляющий вывел их на улицу, где попытался их успокоить. Когда попытка не увенчалась успехом, он позвонил знакомому сотруднику Росгвардии с просьбой приехать и разобраться с нетрезвыми силовиками. Правоохранитель приехал в компании двух коллег. Словесная перепалка переросла в поножовщину, а потом в стрельбу.