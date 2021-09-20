Уголовное дело об убийстве возбудили после стрельбы в Перми

Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбуждено после стрельбы в пермском вузе. Расследованием займется центральный аппарат СК.

Следственный комитет сообщил, что стрельбу открыл студент университета, его личность установлена, он задержан. При задержании стрелка ранили, ему оказывают медицинскую помощь на месте. Скорее всего, ему стреляли по ногам.

Губернатор Пермского края Дмитрий Манохин заявил о ликвидации «одного из нападавших» в вузе. Сейчас проверяется информация о возможных сообщниках стрелка. Махонин отправился на место происшествия.

Утром 20 сентября очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Все произошло около 11:00 (09:00 по московскому времени). Минздрав сообщил, что более 10 человек пострадали. СК уточнил, что пять человек погибли, шесть ранены.

Студентка вуза рассказала «360» о первых минутах после стрельбы. По ее словам, она из пятого корпуса и в какой-то момент увидела раненого, одногруппник побежал в медпункт.