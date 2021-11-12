Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия завели в Дагестане после убийства имама

Следователи завели уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия после стрельбы в дагестанском селе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, 12 ноября в селе Аметеркмахи произошел конфликт из-за земельного спора между 62-летним местным жителем и имамом мечети. Мужчина вооружился, пришел к дому матери имама и открыл огонь. Он застрелил своего оппонента и ранил двух его родственников. По данным СК, сын имама ударил стрелка ножом и убил его.

Пострадавших во время стрельбы сына и брата погибшего имама отвезли в Акушинскую ЦРБ. Они оба находятся в реанимации.

Как написал Telegram-канал Shot, с места преступления правоохранители изъяли автомат Калашникова, пистолет ТТ, подствольный гранатомет и боеприпасы — более 150 патронов и девять гранат.