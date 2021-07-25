Уголовное дело об избиении умершего министра из Приамурья передадут в СК

Уголовное дело о причинения тяжкого вреда здоровью главе Минцифры Приамурья Александру Курдюкову передадут для следователям СК РФ. Об этом распорядился прокурор Амурской области Александр Бучман, сообщило РИА «Новости».

Курдюков был избит на турбазе в Благовещенке 22 июля. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами головы. Министра ввели в искусственную кому, сегодня он умер на 40-м году жизни. По словам очевидцев, Курдюков устроил перепалку с пауэрлифтером, который якобы нагрубил его жене. Они подрались и министр упал.

Сейчас судмедэксперты выясняют, что именно стало причиной смети Курдюкова. По предварительным данным, это произошло из-за отека мозга. Исследование продолжается. В зависимости от его результатов участнику конфликта с ним может грозить разная уголовная ответственность. Это может причинение смерти по неосторожности, а может быть причинение тяжкого время здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. В последнем случае речь будет о лишении свободы сроком до 15 лет.