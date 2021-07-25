facebook_pixel
    25 июля 2021, 14:56

    Уголовное дело об избиении умершего министра из Приамурья передадут в СК

    Ольга Назаркина

    Уголовное дело о причинения тяжкого вреда здоровью главе Минцифры Приамурья Александру Курдюкову передадут для следователям СК РФ. Об этом распорядился прокурор Амурской области Александр Бучман, сообщило РИА «Новости».

    Уголовное дело об избиении умершего министра из Приамурья передадут в СК

    Курдюков был избит на турбазе в Благовещенке 22 июля. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами головы. Министра ввели в искусственную кому, сегодня он умер на 40-м году жизни. По словам очевидцев, Курдюков устроил перепалку с пауэрлифтером, который якобы нагрубил его жене. Они подрались и министр упал.

    Сейчас судмедэксперты выясняют, что именно стало причиной смети Курдюкова. По предварительным данным, это произошло из-за отека мозга. Исследование продолжается. В зависимости от его результатов участнику конфликта с ним может грозить разная уголовная ответственность. Это может причинение смерти по неосторожности, а может быть причинение тяжкого время здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. В последнем случае речь будет о лишении свободы сроком до 15 лет.