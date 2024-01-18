Криминал 18 января 2024, 19:38 Уголовное дело об экстремизме завели против главы узбекского землячества СК: на главу узбекского землячества завели дело за унижающий участников СВО пост

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Уголовное дело об экстремизме возбудили против главы узбекского землячества Усмана Баратова за пост, который поставил под сомнение достоинство участников СВО. Фигуранта доставили в подразделение ГСУ СК по Москве. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка ведомства.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктов „в“ частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — подчеркнули в СК.

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По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина вместе с другими лицами разместили в социальной сети публикацию, которая унижала достоинство россиян, в том числе и участников боевых действий. На тот момент фигурант находился на территории Московской области.

Недавно мужчину доставили в подразделение столичного СК. Следователи установят точные причины и обстоятельства произошедшего. Помимо этого, установят личности причастных к этому делу.

Ранее прокуратура запросила для Игоря Стрелкова почти пять лет колонии по делу о призывах к экстремизму.