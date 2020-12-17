Уголовное дело о торговле новорожденными возбудили в Красноярске
Уголовное дело о торговле новорожденными детьми возбудили в Красноярске. Подозреваемыми в совершении преступлений стали гражданки Казахстана, сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«По предварительной версии следствия, в августе 2019 года 32, 27 и 34-летние гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая», — уточнили следователи.
В апреле текущего года в одном из медицинских учреждений Красноярска родили двух мальчиков и девочку. Их оставили на попечении няни. Предположительно, мужчины из КНР являются биологическими отцами малышей.
Дело заведено по статье о купле-продаже человека. Детей поместили в специализированный дом ребенка. В настоящий момент матерей и биологических отцов разыскивают правоохранительные органы.