Уголовное дело о торговле новорожденными возбудили в Красноярске

«По предварительной версии следствия, в августе 2019 года 32, 27 и 34-летние гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая», — уточнили следователи.

В апреле текущего года в одном из медицинских учреждений Красноярска родили двух мальчиков и девочку. Их оставили на попечении няни. Предположительно, мужчины из КНР являются биологическими отцами малышей.

Дело заведено по статье о купле-продаже человека. Детей поместили в специализированный дом ребенка. В настоящий момент матерей и биологических отцов разыскивают правоохранительные органы.