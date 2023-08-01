Криминал 01 августа 2023, 17:27 Уголовное дело о содействии терроризму возбудили против мужчины в Москве СК заподозрил 70-летнего мужчину из Москвы в содействии террористической деятельности

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Уголовное дело о содействии террористической деятельности возбудили против 70-летнего мужчины в Москве. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По данным правоохранителей, обвиняемый оказался сторонником международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Он решил перевести порядка 50 тысяч рублей одному из участников. В этом мужчина признался во время допроса.

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«По уголовному делу проведено девять обысков по местам жительства обвиняемого и его связей, в том числе в местах массового скопления иностранных граждан, пребывающих на территории Российский Федерации в нарушение миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве.

Следователи подчеркнули, что свидетелями по делу проходят порядка 230 иностранных граждан, которых привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее столичные правоохранительные органы взяли под стражу четырех уроженцев Средней Азии, которые проходят по делу о групповом изнасиловании и разбое.