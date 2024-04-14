Криминал 14 апреля 2024, 22:04 Уголовное дело о покушении на убийство завели после массовой драки в Саратове РИА «Новости»

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Следственное управление по Саратовской области возбудило уголовное дело после драки в Саратове. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Руководство регионального следственного управления доложило о ходе расследования в центральный аппарат СК РФ.

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В воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина в Саратове произошла массовая драка с участием как минимум 20 человек. В толпу дерущихся въехал автомобиль Lada Priora, раскидывая людей в стороны. Потом машина врезалась в здание кафе, после чего покинула пешеходную зону. По словам очевидцев, до этого тот же автомобиль сбил 26-летнего мужчину. За рулем находился 22-летний молодой человек.