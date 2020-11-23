Уголовное дело о насилии над полицейским завели на жену арестованного мэра Томска

«Отделом особо важных дел СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО „Томское пиво“ Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по части первой статьи 318 УК РФ „Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“», — приводит агентство текст сообщения юристов.

По версии следствия, Галина Кляйн оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время обыска.

Мэра Томска Ивана Кляйна заподозрили в превышении должностных полномочий, задержали 13 ноября, во время совещания, и на следующий день арестовали на два месяца.

После ареста Кляйна отстранили на время следствия от должности и приостановили его членство в «Единой России». СМИ писали, что после задержания Галина Кляйн выбросила из окна подушку с банковскими картами с 1,3 миллиарда рублей.