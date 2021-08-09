Уголовное дело о халатности завели после случая с выброшенным в окно младенцем в Москве

В московском Следственном комитете завели еще одно уголовное дело после того, как отец выбросил двухлетнего сына из окна. Это произошло после проверки должностных лиц системы профилактики.

По данным следствия, халатность должностных лиц системы профилактики несовершеннолетних Юго-Восточного административного округа привела к покушению на убийство ребенка.

«Следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документы, представляющие интерес для следствия», — сообщили в ведомстве.

В результате заведено уголовное дело по статье 293, часть 1, «Халатность».

Ранее Леонида Кудрявцева, который выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа, обвинили в покушении на убийство и арестовали на два месяца. Ребенок сейчас находится в больнице с многочисленными переломами и закрытой черепно-мозговой травмой.

На допросе Кудрявцев не смог объяснить, зачем выкинул своего ребенка из окна.

По информации Mash, он поссорился с тещей и во время скандала выкинул с балкона сына. Мальчику помогли прохожие. Они вызвали скорую и ждали ее приезда рядом с ребенком.