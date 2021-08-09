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    09 августа 2021, 09:40

    Уголовное дело о халатности завели после случая с выброшенным в окно младенцем в Москве

    Екатерина Шамина

    В московском Следственном комитете завели еще одно уголовное дело после того, как отец выбросил двухлетнего сына из окна. Это произошло после проверки должностных лиц системы профилактики.

    Уголовное дело о халатности завели после случая с выброшенным в окно младенцем в Москве

    По данным следствия, халатность должностных лиц системы профилактики несовершеннолетних Юго-Восточного административного округа привела к покушению на убийство ребенка.

    «Следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документы, представляющие интерес для следствия», — сообщили в ведомстве.

    В результате заведено уголовное дело по статье 293, часть 1, «Халатность».

    Ранее Леонида Кудрявцева, который выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа, обвинили в покушении на убийство и арестовали на два месяца. Ребенок сейчас находится в больнице с многочисленными переломами и закрытой черепно-мозговой травмой.

    На допросе Кудрявцев не смог объяснить, зачем выкинул своего ребенка из окна.

    По информации Mash, он поссорился с тещей и во время скандала выкинул с балкона сына. Мальчику помогли прохожие. Они вызвали скорую и ждали ее приезда рядом с ребенком.