Уголовное дело о халатности возбудили после схода лавины в Карачаево-Черкесии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после схода снежной лавины в Домбае. По последним данным, там погиб один человек.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 293 УК РФ „Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека“», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

Днем 18 января на горнолыжную трассу в Домбае сошла лавина. Под завалами оказались люди. По данным МЧС, снег накрыл два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения и повредил кафе. Во время ЧП погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Утром 19 января на склоне горы Мусса-Ачитара возобновили поисково-спасательные работы. Накануне их остановили из-за плохой погоды. В операции принимают участие 233 человека и 28 единиц техники. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется прогноз лавинной опасности.