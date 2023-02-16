Криминал 16 февраля 2023, 18:16 Уголовное дело о гибели троих детей при пожаре в Нижегородской области направили в суд

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Нижегородская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы поселка Вознесенского, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

В октябре 2021 года в доме женщины произошел пожар.

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По данным следствия, причиной возгорания стало использование легковоспламеняющейся жидкости для растопки печи в доме, в результате чего погибли трое детей подозреваемой.

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