Криминал 30 августа 2023, 13:26 Уголовное дело о домогательствах к падчерице возбудили против жителя Москвы СК заподозрил москвича в домогательствах к падчерице на протяжении восьми лет РИА «Новости»

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Уголовное дело против 44-летнего мужчины возбудили в Савеловском межрайонном следственном отделе. Его обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей падчерицы на протяжении почти восьми лет, с 2014 по 2022 год. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, в период с июля 2014 года по март 2022 года обвиняемый, находясь на съемных квартирах в городе Москве, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы. Пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве

В ведомстве уточнили, что девочка спустя долгое время рассказала о происходящем своей матери, которая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение.

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Следствие будет просить суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, связанной с лишением свободы. Уголовное дело продолжат расследовать.

Ранее берлинская прокуратура прекратила расследование обвинений в сексуальных домогательствах против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.