Криминал 01 августа 2023, 15:14 Уголовное дело о дискредитации армии завели на российского блогера-бодибилдера Уголовное дело о дискредитации армии завели на блогера-бодибилдера Шпака

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Блогер-бодибилдер Александр Шпак подпал под уголовное преследование. Дело в его отношении завели по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Такая информация содержится в карточке Тверского суда Москвы, сообщил RT.

Дату заседания пока не назначили. По данным Telegram-канал Shot, блогер регулярно оскорбляет российских военных, высмеивает раненых и пленных бойцов.

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Сам бодибилдер с 2022 года живет в Турции. Он не скрывает, что поддерживает украинскую сторону.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что рэпера Андрея Меньшикова (Лигалайза) решили проверить на дискредитацию ВС России.

Правоохранительные органы заинтересовались им после интервью блогеру Юрию Дудю*. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать Лигалайза иноагентом.

*Юрий Дудь признан в России иностранным агентом.