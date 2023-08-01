01 августа 2023, 15:14
Уголовное дело о дискредитации армии завели на российского блогера-бодибилдера
Уголовное дело о дискредитации армии завели на блогера-бодибилдера Шпака
Блогер-бодибилдер Александр Шпак подпал под уголовное преследование. Дело в его отношении завели по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Такая информация содержится в карточке Тверского суда Москвы, сообщил RT.
Дату заседания пока не назначили. По данным Telegram-канал Shot, блогер регулярно оскорбляет российских военных, высмеивает раненых и пленных бойцов.
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Сам бодибилдер с 2022 года живет в Турции. Он не скрывает, что поддерживает украинскую сторону.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что рэпера Андрея Меньшикова (Лигалайза) решили проверить на дискредитацию ВС России.
Правоохранительные органы заинтересовались им после интервью блогеру Юрию Дудю*. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать Лигалайза иноагентом.
*Юрий Дудь признан в России иностранным агентом.
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