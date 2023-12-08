Криминал 08 декабря 2023, 10:01 Уголовное дело о даче взятки сотруднику ДПС возбудили в Москве Уголовное дело возбудили в Москве против нетрезвого водителя за дачу взятки ДПС Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве возбудили уголовное дело против нетрезвого водителя, попытавшегося дать взятку сотруднику ДПС в размере 100 тысяч рублей. Он отказался проходить освидетельствование и хотел откупиться, сообщили в пресс-службе столичного глава СК.

По данным следствия, сотрудники ДПС остановили транспортное средство и заподозрили, что его водитель пьян. Мужчине предложили пройти освидетельствование, но вместо этого он попытался откупиться. Водитель положил рядом с ручником машины ДПС 100 тысяч рублей.

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Инспектор отказался от такого вознаграждения за свое молчание и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Против водителя возбудили дело.

На допросе мужчина признал вину. Следствие продолжается.

Сотрудники ГАИ регулярно останавливают водителей в нетрезвом состоянии. Только за прошедшую неделю их количество достигло 195 человек.