Уголовное дело мужчины, который напал на 4-хлетнюю девочку, передано в суд
Завершено расследование уголовного дело о нападении на четырехлетнюю девочку в Новосибирской области. Обвиняемого будут судить. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на региональное управлении СК.
По данным газеты «Известия», мужчина напал на ребенка на улице и попытался задушить. Мама девочки и очевидцы спасли ее. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушении на убийство малолетнего».
Сейчас дело направлено в суд.