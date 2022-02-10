Уголовное дело из-за мошенничества завели против директора нижегородского учебного центра

Руководителя центра дополнительного образования из Нижнего Новгорода обвинили в мошенничестве. Женщину подозревают в краже 128 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Как предполагают сотрудники органов, в центр из государственного бюджета передали 800 тысяч рублей. Бюджет должен был пойти на обучение 172 нижегородцев. При этом 27 человек не стали посещать занятия. Однако директор организации не вернула в казну 128 тысяч за их обучение.

Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.