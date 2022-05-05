Уголовное дело завели против подростка из Петербурга, который выкинул российский флаг в урну

В Санкт-Петербурге 17-летний школьник стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над российским флагом. Молодой человек сорвал триколор и выбросил его в урну. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Юный житель Купчино, увидев флаг, висящий на стене дома, сорвал его и выбросил в ведро с мусором. Проходившая рядом женщина не осталась равнодушной и вызвала полицию.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело, максимальный сроком наказания по которому — один год реального тюремного заключения.

Подросток остается под подпиской о невыезде. Сам он утверждает, что его поступок не имеет политических мотивов и являлся спонтанной выходкой.

Ранее бабушку с красным знаменем увековечили в граффити в Реутове. Изображение появилось на стене жилого дома. Старушка стала знаменитой 12 апреля и вдохновила своей смелостью уже многих деятелей искусства.