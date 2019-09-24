Уголовницы ограбили пенсионерку в Кузбассе. Они отобрали у бабушки пакеты с едой

Вопиющая по своему цинизму ситуация произошла в Анжеро-Судженске (Кемеровская область). Две бывшие уголовницы встретили у подъезда 80-летнюю бабушку и предложили ей донести сумки. «Помогая», они отобрали у старушки пакеты и сбили ее с ног. В Сети появилось видео с места событий.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в дежурную часть полиции обратилась жительница Анжеро-Судженска и рассказала, что на ее пожилую соседку напали.

Оказалось, что пенсионерка возвращалась домой с продуктами. Когда она подошла к подъезду, к ней обратились две неизвестные женщины. Они предложили ей помочь донести сумки.

Когда вся компания вошла внутрь, то одна из преступниц выдернула из рук бабушки сумку. Пожилая дама попыталась вырвать свои покупки из рук мошенницы, та ее толкнула. В итоге обе женщины вместе с пакетами выбежали из-подъезда и скрылись.

Бабушка лишилась еды на сумму 2000 рублей. Полиция начала расследование. Стражи порядка вышли на след женщин и задержали их. Преступницами оказались ранее судимые местные жительницы 50 лет.

Следователи возбудили в их отношении уголовное дело по статье «Грабеж». Они вновь могут сесть в тюрьму. Теперь уже на семь лет.