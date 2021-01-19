Уголовники сломали ребра жителю Раменского из-за смартфона

Житель Раменского городского округа выпивал с двумя ранее судимыми знакомыми. Во время посиделок вспыхнула ссора. Мужчины избили приятеля и забрали у него смартфон. Полицейским удалось их задержать.

Мужчина заявил правоохранителям об избиении утром 19 января. Он рассказал, что поздно вечером 16 числа выпивал в хостеле в поселке Быково с двумя знакомыми, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Во время ссоры мужчины избили обидчика, а затем забрали у него Samsung A5 и ушли.

Пострадавшего с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. Полицейские выяснили, что нападавшие ранее были судимы за убийство и разбой. Один из них приехал в Быково из Йошкар-Олы, а другой — из Краснодарского края. Мужчин задержали и завели уголовное дело по статье «Разбой».

В хостеле правоохранители нашли отпечатки пальцев, следы обуви, а также удалось найти украденный телефон. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей. Сейчас все обстоятельства продолжают выяснять.