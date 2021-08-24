Во Владивостоке группа из трех уголовников изнасиловала и задушила женщину, которая была убита в собственном гараже. После этого преступники угнали ее автомобиль, на котором скрылись с места. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Труп женщины нашли в понедельник утром. Тело обнаружил в гараже ее муж. Ему позвонили с работы, когда супруга не вышла на смену.

Следователи прибыли на место и установили, что женщину изнасиловали и задушили. После этого преступники забрали ее машину и скрылись на ней. Но вскоре угнанный автомобиль остановили сотрудники ДПС. В машине сидели двое мужчин и женщина. Всех троих задержали.

Полицейские установили, что у всех троих за плечами целый ряд судимостей за тяжкие преступления. Правоохранители выясняют обстоятельства.

Ранее в Москве задержали троих подозреваемых в изнасиловании и убийстве местной жительницы. Преступление было совершено еще 20 лет назад. Продвинуться в расследовании следователям помогли современные технологии. Все задержанные в ходе допроса признали свою вину.