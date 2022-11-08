Уголовник убил знакомого во время спора о тюремной жизни в ХМАО | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 23:07 Уголовник убил знакомого во время спора о тюремной жизни в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина убил знакомого во время застолья. Приятели выпивали вместе и поспорили об условиях содержания в тюрьме, сообщил Ura.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Конфликт между мужчинами возник именно из-за разногласий насчет «отбывания наказания в исправительных учреждениях». У обоих была уголовная судимость.

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Спор перерос в драку, в ходе которой один из приятелей серьезно избил другого. Пострадавший скончался.

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Злоумышленника задержали. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.