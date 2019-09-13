Уголовник убил жителя Балашихи в порыве ярости

10 сентября у дома на улице Калинича в Балашихе нашли тело 53-летнего местного жителя. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Балашихи. На допросе мужчина признал свою вину. Он объяснил, что пошел на преступление во время ссоры, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, сообщил сайт «Дни.ру».