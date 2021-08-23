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    23 августа 2021, 16:02

    Уголовник сбежал из-под домашнего ареста, чтобы расправиться с бывшей женой

    Анастасия Калинина

    В Нижнем Новгороде мужчина сбежал из-под домашнего ареста, чтобы отомстить своей бывшей жене. Женщине вместе с детьми удалось спрятаться в отделе полиции.

    Уголовник сбежал из-под домашнего ареста, чтобы расправиться с бывшей женой

    Женщина рассказала РЕН ТВ, что бывший муж хотел отомстить, поэтому сбежал из-под домашнего ареста. На развод жительница решила подать из-за постоянный пьянок и оскорблений со стороны мужа. Наказание он получил из-за того, что пытался нанести супруге в шею удары спицей.

    «Он попытался нанести мне удары в шею спицей для вязания. Потом под угрозой ножа пытался, какие-то действия сделать, что его остановило я в итоге не знаю», — рассказала она.

    Пока мужчина отбывал наказание, с телефонной связью и алкоголем проблем не испытывал. Поэтому частенько звонил бывшей, чтобы оскорбить. Последний раз он пригрозил ей убийством, тогда мужчина выбил дверь и побежал в неизвестном направлении. Через несколько часов он оказался у ее дома пьяным.

    Однако женщина вместе с детьми провела ночь в полиции. Бывшего мужа все-таки задержали, теперь его поместили в СИЗО. Там он будет дожидаться окончания расследования уголовного дела по статье «Угроза убийством».