Уголовник сбежал из-под домашнего ареста, чтобы расправиться с бывшей женой

В Нижнем Новгороде мужчина сбежал из-под домашнего ареста, чтобы отомстить своей бывшей жене. Женщине вместе с детьми удалось спрятаться в отделе полиции.

Женщина рассказала РЕН ТВ, что бывший муж хотел отомстить, поэтому сбежал из-под домашнего ареста. На развод жительница решила подать из-за постоянный пьянок и оскорблений со стороны мужа. Наказание он получил из-за того, что пытался нанести супруге в шею удары спицей.

«Он попытался нанести мне удары в шею спицей для вязания. Потом под угрозой ножа пытался, какие-то действия сделать, что его остановило я в итоге не знаю», — рассказала она.

Пока мужчина отбывал наказание, с телефонной связью и алкоголем проблем не испытывал. Поэтому частенько звонил бывшей, чтобы оскорбить. Последний раз он пригрозил ей убийством, тогда мужчина выбил дверь и побежал в неизвестном направлении. Через несколько часов он оказался у ее дома пьяным.

Однако женщина вместе с детьми провела ночь в полиции. Бывшего мужа все-таки задержали, теперь его поместили в СИЗО. Там он будет дожидаться окончания расследования уголовного дела по статье «Угроза убийством».