Угнавшим машину у таксиста блогерам вынесли приговор

Суд признал трех блогеров виновными в угоне автомобиля у таксиста в Москве. Каждый из них получил по три года колонии.

Как сообщили «360» в суде, приговор зачитали Думшебаю Е., Тусупову А., Хасанову Р. Н. Они признаны виновными в совершении преступления по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Суд приговорил каждого из подсудимых к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Трое молодых людей в марте 2021 года вызвали такси к «Москва-Сити». Пока водитель складывал их пакеты в багажник, один из приятелей сел за руль, второй — на пассажирское сиденье, машина уехала. Третий друг снимал все произошедшее, в частности реакцию водителя, на видео.

Позже молодые люди заявили, что таким образом решили разыграть водителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.