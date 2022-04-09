УФСБ по Крыму задержало крымско-татарского террориста с украинским паспортом

Участник запрещенного батальона пытался посетить территорию Крыма, но был задержан правоохранителями. Об этом рассказала пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сообщение представителей опубликовал ТАСС.

Мужчина состоял в украинском «Батальоне имени Номана Челебиджихана». Это незаконное вооруженное формирование, связанное с крымскими татарами. Преступник пытался въехать на территорию полуострова с севера Крыма.

«При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска «Джанкой» выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана»*, — пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Имя мужчины пока неизвестно. Против него уже возбудили уголовное дело.

* Незаконный в РФ Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана организован запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа»**.

** «Меджлис крымско -татарского народа» — экстремистская организация, запрещена в РФ.