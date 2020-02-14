Уфимскую компанию осудят за мошенничество и неуплату налогов

По данным следствия, с сентября 2013 года по июль 2017 года руководители компании заключили договора долевого строительства и инвестирования с населением. Жертвам предлагалось приобрести жилье в малоэтажных домах ЖК «Миловский парк».

205 членов жилищно-коммунальных кооперативов, а также более 1200 граждан стали жертвами аферы. Сумма ущерба составила почти 2,4 миллиарда рублей.

Пострадали также пять организаций-субподрядчиков и поставщиков стройматериалов. Договора инвестирования с ними заключали в счет оплаты оказанных услуг и выполненных работ. Ущерб составил почти 45 миллионов рублей.

Также фирма скрыла налоги на прибыль общей суммой более 38 миллионов рублей. С 2014 по 2016 год руководство предоставляло налоговые декларации с ложными сведениями.

Сообщается, что на время следствия на имущество обвиняемых и членов их семей, общей стоимостью более 400 миллионов рублей, был наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит суд.