Уфимскому пенсионеру «настроили» интернет за 70 тыс. рублей

Ограбление произошло в Октябрьском районе. Мошенники под видом специалистов по настройке интернета явились к пенсионеру домой. Они поинтересовались, нет ли у жильца проблем с интернетом или цифровым телевидением. Оказалось, пожилому мужчине действительно требовалась помощь.

Тогда преступники пришли к жертве на следующий день в синей униформе и вошли в квартиру. Третий преступник оставался в тамбуре. Пока один устроился за компьютером, другой расхаживал по квартире, «проверяя провода». В какой-то момент один из них попросил телефон для звонка. Затем оба «специалиста» резко покинули помещение, сославшись на то, что им надо принести оборудование, и пропали.

Пенсионер хотел позвонить сыну, но мошенники вытащили из его телефона симку. Когда возле банкомата пенсионер выяснил, что с его карты сняли 70 тысяч рублей, обратился в полицию.