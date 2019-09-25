Уфимский таксист лишился 120 тысяч рублей после «заказа поездки для иностранки»

Незнакомый мужчина позвонил 41-летнему уфимцу, подрабатывающему в такси. Незнакомец заказал машину для иностранной клиентки и попросил расплатиться за ее поездку банковской картой.

Таксист назвал номер дебетовой карты для перевода средств. Клиента это не устроило, он запросил информацию другой карты. Позднее выяснилось, на дебетовой карте не оказалось денег. Однако тогда жертва ничего не заподозрила и продиктовала не только номер другой карты, но и три цифры с оборота. Заказ сорвался, а таксисту начали приходить СМС о списании средств с карты. Прежде чем он успел заблокировать карту, с его счета списали 120 тысяч рублей.