Уфимка объяснила, как ее годовалый сын оказался на улице через окно

Галина Юсибова, чьи дети выбрались из окна квартиры в Уфе на первом этаже, рассказала, как так получилось. По ее словам, она заснула и не увидела, как они подошли к открытому окну.

«Я вчера пришли после ночной смены, хотела отдохнуть, вместе с детьми уснули. Было жарко, я приоткрыла окно, у меня ребенок раньше времени проснулся и полез в окошко. Потом мне по фактам сказали, что мужчина ее подхватил, а не то, что она выпала, и брата взял маленького — он за ней полез», — рассказала женщина.

Она подчеркнула, что ранее на учете нигде не состояла, родительских прав не лишена.

«И вот эти лишние наговоры мне не нужны. Я мама, я люблю своих детей, я их никому не отдам», — сказала Юсибова.

При этом она не снимает с себя вины за случившееся, ответив, что сработал человеческий фактор. Также мама двоих детей поблагодарила мужчину, который подхватил ее 11-месячного сына, когда тот пытался выбраться из открытого окна.

Ранее стало известно, что житель Уфы поймал 11-месячного ребенка, который выпал из окна первого этажа дома на улице Пекинской. Ребенок попытался вылезти на улицу вслед за своей трехлетней сестрой.