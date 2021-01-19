Уфимец заминировал машину знакомого и получил 5 лет тюрьмы
Житель Башкирии приговорен к пяти годам тюрьмы за попытку убить брата своей партнерши. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
Женщина уехала на свадьбу к родственникам вместе со своим братом. Мужчина расстроился, что его не взяли с собой и решил заминировать машину брата. Он установил на колесе гранату, которая должна была взорваться при движении.
За ночь пакет с гранатой отсырел и взрыв не произошел. Позже взрывотехники Росгвардии обезвредили устройство.
Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы.