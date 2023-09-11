Криминал 11 сентября 2023, 11:16 Уфимец лишился денег при попытке получить интим-услуги МВД Башкирии: желавший получить интим-услуги уфимец лишился более 40 тыс. рублей РИА «Новости»

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Житель Уфы потерял крупную сумму, пытаясь получить интим-услуги. Об этом сообщил сайт «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, 25-летний уфимец, пожелавший интима за деньги, попался на уловки мошенников. Мужчина перевел злоумышленникам более 40 тысяч рублей, но услуги ему так и не оказали. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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В связи с этим случаем в МВД Башкирии напомнили о правилах безопасности. Людей призвали не переводить деньги незнакомцам и класть трубку, если звонит человек и представляется сотрудником банка.

Также местных жителей призвали быть бдительными в соцсетях и при подозрительных сообщениях от знакомых связываться с ними по личному номеру. Кроме того, в МВД посоветовали не кликать на подозрительные ссылки и не заходить на непроверенные сайты.

Ранее в Башкирии задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям, говорили, что родственникам жертв якобы грозит уголовное дело, и просили перевести деньги.