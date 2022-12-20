20 декабря 2022, 12:40
Уехавшего из России галериста Марата Гельмана объявили в розыск
МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана по уголовной статье
Бывшего арт-менеджера и галериста Марата Гельмана* МВД России объявило в розыск по уголовной статье. Об этом со ссылкой на базу розыска министерства сообщило РИА «Новости».
На основании какой статьи и по какому уголовному делу проходит бывший коллекционер современного русского искусства, не уточняется.
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В карточке указаны персональные данные Гельмана*, а в графе «особые приметы» сказано, что разыскиваемый имеет гражданство Израиля.
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Последние восемь лет Марат Гельман* вместе с семьей живет в Черногории. В России он руководил частной галерей современного искусства в Москве, а также занимал пост генерального директора пермского музея PERMM.
*Марат Гельман внесен министерством юстиции России в список СМИ — иностранных агентов.
МВД РФ
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