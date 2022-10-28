Удорщицу-мигрантку из Киргизии заподозрили в краже семи миллионов в Новосибирске | 360°

Криминал 28 октября 2022, 04:22 Удорщицу-мигрантку из Киргизии заподозрили в краже семи миллионов в Новосибирске

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Гражданку Киргизии, которая работала уборщицей в Новосибирске, заподозрили в краже более чем семи миллионов рублей. По версии следователей, женщина присвоила себе сумку с деньгами, которую забыл на улице местный бизнесмен. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пострадавший рассказал, что распивал алкоголь с друзьями в баре. После этого он вызвал такси домой, а сумку забыл на улице. На утро ее обнаружила женщина. Сумку подозреваемая отнесла к себе на работу.

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Вычислить женщину удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Ее задержали спустя два дня после происшествия. Фигурантка дела свою вину не признает. Она утверждает, что в сумке находились два свертка белой ткани, белая ручка, маска и флешка. Теперь ей грозит до семи лет заключения с учетом смягчающих обстоятельств.

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