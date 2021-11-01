Удерживаемых силой девушек освободили из квартиры в Нахабине

Двух девушек освободили из одной из квартир Нахабина, где их силой удерживал мужчина. Его задержали. Об этом сообщила Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве сообщили, что 31 октября в дежурную часть УМВД России по городу Красногорск поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в поселке Нахабино незаконно удерживаются девушки.

На место прибыли полицейские. Они выяснили, что в съемной квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, он угрожал им гранатой и ружьям. Одна из пленниц пыталась сбежать, она и открыла дверь правоохранителям.

Сотрудники полиции вместе с коллегами из Росгвардии смогли задержать подозреваемого. Им оказался житель Пензенской области 1989 года рождения.

В арендуемой квартире нашли два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета «Макарова», а также два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.