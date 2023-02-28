Криминал 28 февраля 2023, 19:10 Ударивший водителя ножом пешеход — нарушитель ПДД в Петербурге получил условный срок Суд Петербурга: пешехода, нарушившего ПДД и ударившего водителя ножом, осудили условно РИА «Новости»

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил местному жителю Дмитрию Земскому четыре года условно с испытательным сроком три года. Мужчина нарушил ПДД и пырнул ножом водителя, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Судебная инстанция также взыскала с Земского в пользу потерпевшего более 1,2 миллиона рублей компенсации за имущественный и моральный вред.

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В судебной инстанции пояснили, что вечером 30 апреля 2022 года житель Петербурга на улице Вербной девять раз ударил туристическим ножом в грудь и голову водителя во время ссоры.

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Причиной скандала стал дорожный конфликт. Пьяный пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Перед ним затормозил автомобиль. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. Земский вынул нож и накинулся на водителя.

Ранее жителя Пермского края приговорили к условному заключению сроком на три года за то, что он пырнул ножом знакомого во время вечеринки.