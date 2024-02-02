Криминал 02 февраля 2024, 13:41 Ударивший ребенка в Курчатове пьяный мужчина стал фигурантом уголовного дела СК завел дело о покушении на убийство против напавшего на ребенка в Курчатове РИА «Новости»

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Уголовное дело завели следователи Курской области после нападения нетрезвого мужчины на четырехлетнего мальчика в одном из магазинов Курчатова. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Нападение произошло в минувший четверг, 1 февраля. В магазине нетрезвый мужчина подбежал к четырехлетнему мальчику и ударил его по голове.

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Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

В ведомстве уточнили, что подозреваемым стал уроженец Ингушетии. Причины нападения на ребенка пока еще не установили. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе курского главка МВД уточнили, что наряд полиции задержал в магазине Курчатова напавшего на ребенка пьяного мужчину.

В ходе допроса правоохранители узнали, что в область задержанный приехал за день до нападения из другого региона в поисках работы.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Против него завели административное дело за неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции и оставили в отделе.