Криминал 02 февраля 2024, 21:38 Ударивший ребенка под Курском мужчина признал свою вину Следователи допросили напавшего на 4-летнего мальчика в Курчатове мужчину

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Подозреваемого в покушении на убийство четырехлетнего ребенка задержали в Курской области. На допросе мужчина признался в преступлении, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — указали в сообщении.

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Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Нападение произошло в четверг, 1 февраля. Нетрезвый мужчина подбежал в магазине к четырехлетнему мальчику и ударил его по голове.

По данным курского главка МВД, наряд полиции задержал в магазине Курчатова напавшего на ребенка мужчину. В ходе допроса стало известно, что задержанный приехал в область за день до нападения из другого региона, чтобы найти работу. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.