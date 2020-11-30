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    30 ноября 2020, 09:31

    Ударившему прохожего росгвардейцу из Новосибирска дали условный срок

    Александра Ломейко

    Бывшего сотрудника Росгвардии в Новосибирске осудили за избиение прохожего. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили три года лишения свободы условно.
    Ударившему прохожего росгвардейцу из Новосибирска дали условный срок

    Собранные следователями доказательства показались суду достаточными для вынесения мужчине приговора, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

    «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточнили в ведомстве.

    Вечером 30 августа 2019 года сотрудник Росгвардии остановил шедшего по дороге человека. Он не представился и не объяснил, почему решил обратиться к мужчине. Тот в свою очередь решил отправиться дальше, «не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения».

    Росгвардеец ударил мужчину в лицо, схватил за шею и повалил на землю без какого-либо повода. Присутствовавший во время случившегося другой сотрудник ведомства, напомнило РИА «Новости», не давал другому прохожему снимать происходящее на телефон.

    «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — заключили в СК.