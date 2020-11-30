Ударившему прохожего росгвардейцу из Новосибирска дали условный срок

Бывшего сотрудника Росгвардии в Новосибирске осудили за избиение прохожего. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили три года лишения свободы условно.

Собранные следователями доказательства показались суду достаточными для вынесения мужчине приговора, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточнили в ведомстве.

Вечером 30 августа 2019 года сотрудник Росгвардии остановил шедшего по дороге человека. Он не представился и не объяснил, почему решил обратиться к мужчине. Тот в свою очередь решил отправиться дальше, «не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения».

Росгвардеец ударил мужчину в лицо, схватил за шею и повалил на землю без какого-либо повода. Присутствовавший во время случившегося другой сотрудник ведомства, напомнило РИА «Новости», не давал другому прохожему снимать происходящее на телефон.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — заключили в СК.