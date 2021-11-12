Ударившему мужчину в отделении полиции на Чукотке участковому дали условный срок

Чукотскому полицейскому дали четыре года условно за то, что он ударил по лицу мужчину в отделении во время разбирательств по административному делу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Участковый в полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, ударил мужчину кулаком в лицо. Полицейским был недоволен поведением местного жителя при проведении проверки о совершении им административного правонарушения.

Полицейского признали виновным в преступлении по статье о превышении полномочий. Суд приговорил правоохранителя к четырем годам условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Служить в органах он не имеет права в течение двух лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как рассказали РИА «Новости» в прокуратуре, на момент вынесения приговора, осужденный был действующим сотрудником внутренних органов.